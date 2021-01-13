В одном из цехов запорожского ферросплавного завода произошел обвал крыши. Фото. Видео

На запорожском заводе ферросплавов произошел обвал крыши в одном из цехов. Фото и видео в редакцию прислали читатели.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В ГСЧС сообщили, что их подразделения не вызывали.
Известно, что крыша рухнула прямо посередине цеха № 1. ЧП произошло около 6 утра. Кроме финансовых потерь из-за обвала конструкции, также не успели разлить металл и он просто застыл в ковшах, рассказывают работники.
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