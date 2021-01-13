В одном из цехов запорожского ферросплавного завода произошел обвал крыши. Фото. Видео

РепортерUA 13 Янв 2021 - 10:38

На запорожском заводе ферросплавов произошел обвал крыши в одном из цехов. Фото и видео в редакцию прислали читатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В ГСЧС сообщили, что их подразделения не вызывали.

Известно, что крыша рухнула прямо посередине цеха № 1. ЧП произошло около 6 утра. Кроме финансовых потерь из-за обвала конструкции, также не успели разлить металл и он просто застыл в ковшах, рассказывают работники.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube. 

public://uploads/photos/56754746-c4f3-4f04-b156-d929dd27068e.jpg
public://uploads/photos/ee57dbe7-7565-4f87-8999-7fa556af31ad.jpg
Теги:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...