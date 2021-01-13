В Запорожье остановилось сердце мопса Гриши, которого искали 12 дней. Фото

В Запорожье остановилось сердце мопса Гриши, которого искали в течение 12 дней. Об этом на своей странице в фейсбуке написал его хозяин Дмитрий Семиголовский.
Мопс Гриша пропал 1 января в районе поселка Чкалова. Во время салютов он испугался и побежал в сторону трассы. В поиске помогали сотни неравнодушных горожан, волонтеров. Публикации о розыске распространили ряд СМИ и пользователей соцсетей.
Спустя 12 дней Гришу удалось найти, но он очень пострадал от нападения собак. Хозяева сразу же отвезли его в больницу. Спустя несколько часов их отпустили домой, но его сердце не выдержало.
«Друзья, вы все знаете. Добавить нечего. Слава Богу последние минуты Гриша был с нами, у нас на руках. Между счастьем и болью меньше часа. Слов у меня нет. Только слова благодарности вам всем: кто нас поддерживал, кто нам писал и звонил, кто вместе с нами и без нас искали его. Все эти 12 дней. Гриша, абрикоска, рыженький, сынок ты уже на небесах. Невероятное стечение глупых обстоятельств. Он нас выбрал, он с нами жил и радовал нас, он к нам и вернулся. Один год семь месяцев», - написал хозяин мопса.
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