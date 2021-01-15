В Запорожье гипермаркеты «Ашан» и «Эпицентр» проверили на соблюдение карантина. Фото

В Александровском районе проверили, как работают гипермаркеты во время локдауна. Представители мобильной группы посетили один из крупнейших строительных магазинов. А также проверили и расположенные рядом учреждения.
Как сообщили в Запорожском горсовете, во время рейда было выявлено, что гипермаркет работает только на выдачу заказов, сделанных онлайн. Внутрь покупателей не пускают, все торговые залы отделены ограничительными лентами.
- Мы осуществляем проверку деятельности субъектов предпринимательской деятельности, поскольку в соответствии с постановлением Кабинета министров с 8 по 24 января продажа непродовольственной группы товаров запрещена. Разрешено продавать только продовольственные товары, - отметил заместитель председателя Александровской районной администрации Сергей Шевченко.
Похожая ситуация и в соседнем торговом центре. Здесь можно приобрести только продукты, средства гигиены и газеты. Другой товар также изолирован лентами. Большинство арендованных площадок в гипермаркете закрыты. Работают только магазины электроники, где выдают онлайн-заказ, и кафе с едой на вынос.
- Мы требуем от наших партнеров полностью соблюдать законодательство Украины. В соответствии с этим с 8 января все непродовольственные магазины закрыты. Гипермаркет «Ашан» работает, но зоны, где есть непродовольственные товары, также ограждены лентами, их не продают, - рассказала директор торгово-развлекательного комплекса «City Mall» Вардуи Батракова.
Во время сегодняшнего рейда нарушений выявлено не было. Всего с начала года Александровским отделом полиции составлено 6 протоколов на предпринимателей района о нарушении карантинных требований.