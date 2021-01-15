Фоторепортаж: на «Радуге» около сотни запорожцев устроили катание на санках

Запорожцы наслаждаются настоящей зимней погодой. Сегодня, 15 января, на горке возле каскада фонтанов «Радуга» около сотни людей катались на санках, пока снег снова не растаял.
Самые маленькие спускаются с горок вместе с родителями, а дети постарше – катаются наперегонки друг с другом.
Отметим, что насладиться зимней погодой и покататься на санках дети точно смогут до конца недели. Согласно прогнозам синоптиков, завтра в Запорожье ожидается похолодание.
Как запорожцы провели эту снежную пятницу, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.
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