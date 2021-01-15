Фоторепортаж: на «Радуге» около сотни запорожцев устроили катание на санках

РепортерUA 15 Янв 2021 - 17:10

Запорожцы наслаждаются настоящей зимней погодой. Сегодня, 15 января, на горке возле каскада фонтанов «Радуга» около сотни людей катались на санках, пока снег снова не растаял.

Самые маленькие спускаются с горок вместе с родителями, а дети постарше – катаются наперегонки друг с другом.

Отметим, что насладиться зимней погодой и покататься на санках дети точно смогут до конца недели. Согласно прогнозам синоптиков, завтра в Запорожье ожидается похолодание.

Как запорожцы провели эту снежную пятницу, смотрите в фоторепортаже РепортерUA.

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