На территории Запорожской области развернули 232 пункта обогрева

В связи с резким ухудшением погодных условий в Запорожской области развернуто пункты обогрева и пункты горячего питания для социально незащищенных слоев населения. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.
В настоящее время на территории области работает 232 стационарные пункты обогрева на базе больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов в районах. Заполненность стационарных пунктов на сегодня не превышает 50%. Однако, служба ГСЧС получила поручение в случае необходимости развернуть дополнительные мобильные пункты обогрева.
За минувшие сутки в пункты обогрева обратилось 27 человек. Всего же за зимний период обратилось 590 жителей нашего края.
На учете в Запорожской области находится 1138 бездомных граждан. Для них Общество Красного Креста организует пункты выдачи горячего питания в Запорожье, Мелитополе, Бердянске и Приморске. Сейчас питание организовано с учетом всех карантинных ограничений.
С начала зимнего периода в учреждения здравоохранения с переохлаждением обратилось 49 человек, летальных случаев не зарегистрировано.
Полный перечень пунктов обогрева в Запорожской области предоставляется служба ГСЧС по ссылке.
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