Дональд Трамп выступил с прощальным обращением. Видео

РепортерUA 20 Янв 2021 - 16:31

Действующий президент США Дональд Трамп на базе «Эндрюс» в Вашингтоне выступил с прощальным обращение к нации. Трансляцию обращения Байдена вел телеканал CNN, пишет РБК-Украина.

По данным CNN, после утреннего обращения Трамп решил отказаться от ранее составленной заключительной речи. В ней были мягкие формулировки по поводу передачи власти. Однако президент решил обратиться своими словами, и телесуфлеры убрали со сцены до его приезда. В итоге он ни разу не упомянул Джо Байдена по имени.

Подход Трампа сопровождался залпом с воинскими почестями из 21 орудия.

Свое выступление Трамп начал с благодарности своей семье, которая сопровождала его на базе «Эндрюс».

«Люди понятия не имеют, как много работала эта семья. У них могла бы быть гораздо более легкая жизнь, но они проделали фантастическую работу», - заявил президент.

Он также назвал первую леди Меланию Трамп «женщиной великого изящества, красоты и достоинства», а также отметил ее популярность в народе.

«Быть вашей первой леди было для меня величайшей честью. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Вы будете в моих мыслях и молитвах. Да благословит вас всех Бог. Да благословит Бог ваши семьи. И да Бог благословит эту прекрасную нацию. Спасибо», - отметила Мелания.

Трамп пообещал и дальше бороться за интересы американцев, а также пожелал удачи новой администрации.

«Вы удивительные люди. Это великая, великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом. Я всегда буду бороться за вас. Я буду наблюдать. У этой страны никогда не было лучшего будущего. Желаю новой администрации удачи и больших успехов. Я думаю, у них будет большой успех. У них есть база, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее», - добавил Трамп.

Он также поблагодарил вице-президента Майка Пенса, вторую леди Карен Пенс и Конгресс.

Последними словами перед посадкой в самолет было обещание вернуться в Белый дом.

«Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся», - отметил он.

После этого он зашел в самолет, который должен доставить его из Вашингтона во Флориду.

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