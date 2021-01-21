В США состоялась церемония инаугурации Байдена. Фото. Видео

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Он официально стал 46 президентом Соединенных Штатов Америки. Инаугурацию транслировал телеканал Суспільне.
Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис принесли официальную присягу в Капитолии.
«Я, Джозеф Р. Байден младший, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности президента США и в полной мере моих сил поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», - заявил Байден.
Также Байден выступил с инаугурационной речью.
Во время своей инаугурационной речи Джо Байден отреагировал на штурм Капитолия США, заявив, что такого больше не произойдет в США.
«Мы стоим недалеко от места, где в вечном покое лежат герои, которые отдали свои жизни за наше настоящее. Совсем недавно погибли те, кто пытался прекратить насилие на священной земле. Это никогда не произойдет, ни сегодня, ни завтра, никогда», - заявил Байден.
Также 46-й президент Соединенных Штатов пообещал победить экстремизм и терроризм в США.
«Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять... И мы одержим над ними победу», - заявил он.
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