В Запорожье ушел из жизни экс-директор КП «Основание» Алексей Гавриков

Ушел из жизни депутат Запорожского районного совета VIII созыва, председатель фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Алексей Гавриков. Об этом сообщается на сайте райсовета.
«Он был искренним человеком, жизнелюбом, профессионалом своего дела. Депутатский корпус Запорожского районного совета выражает искренние соболезнования семье и близким по поводу такой потери. Потеря близкого человека - это огромное личное горе, которое мы разделяем вместе с Вами. Примите наши соболезнования и слова искренней поддержки», – говорится в сообщении.
2 января 2021 года Алексею Гаврикову исполнилось 65 лет. Согласно данным на сайте ЦИК, на момент выборов кандидат в депутаты Запорожского райсовета работал главным инженером ООО «Селтік Фрост».
Биография:
Родился 2 января 1956 в с. Брусничное Брянской области.
В 1970 году, после окончания школы, поступил в Трубчевский политехнический техникум, который окончил в 1974 году, и получил квалификацию «Техник-механик по ТО и ремонту автомобилей».
С 1974 по 1976 проходил военную службу в рядах Советской Армии.
В 1984 году окончил вечернее отделение автомобильного факультета Запорожского машиностроительного института и получил квалификацию «Инженер-механик».
Работа:
В 1974 году — водитель в Крымском автотресте.
В 1977 году — в Коми АССР, на строительстве газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, работал водителем в автотреста «Главкомигаз-Нефтестрой». Далее — слесарь, водитель-испытатель на автозаводе «Коммунар», г. Запорожье.
С 1978 по 1980 года работал инженером ПТО автоколонны № 2196 Запорожского автоуправления.
С 1980 года работал в КП «ПРЭЖО № 6» на должностях: слесарь, мастер профосмотра, мастер текущего ремонта, мастер участка механизации, начальник РБД, начальник КП «ПРЭЖО № 6».
Общественная работа:
1978-1980 гг. - секретарь комсомольской организации автоколонны № 2196.
1981-1984 гг. - секретарь комсомольской организации КП «ПРЭЖО № 6».
1990 год — избран Народным депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов.
1998 год — избран председателем общественного комитета территориального самоуправления в Хортицком районе.
01.2014 — 05. 2016 — директор КП «Основание».
25 октября 2020 года был избран депутатом Запорожского районного совета VIII созыва.
Редакция РепортерUA приносит искренние соболезнования семье Алексея Гаврикова.
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