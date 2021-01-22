В День Соборности в Запорожье состоялся флешмоб «Любите Украину». Видео

РепортерUA 22 Янв 2021 - 12:51

В День Соборности в Запорожье состоялся флешмоб «Любите Украину». Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА. 

Онлайн-мероприятие состоялось при участии главы Запорожской области Александра Старуха. Маленькие представители любительских творческих коллективов области и областных центров социально-психологической службы детей вместе с председателем ОГА прочитали стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну».

Напомним, что в связи с карантинными ограничениями председатель облгосадминистрации Александр Старух предложил отметить День Соборности Украины в онлайн-формате, объявив конкурс на лучшие идеи по этому поводу. 

 

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