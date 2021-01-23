На акции протеста в Москве задержали жену Навального

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию. Об этом она сообщила в Instagram.
«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — написала она.
Напомним, протесты в России проходят по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. С призывом выйти на протесты выступил сам Навальный после того, как был арестован и отправлен под стражу на 30 дней.
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