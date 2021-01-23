Пожар в Харькове: арестованы еще два подозреваемых

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу еще двоих подозреваемых в деле о пожаре в частном доме престарелых «Золотое время». Это владелец здания Славик Акопян и жена арендатора Ольга Кравченко, которая руководила учреждением, сообщает Суспільне.
По словам Акопяна, на улице Нижней Гиевской у него есть два дома. Один был построен самовольно и узаконен решением суда.
«Мы сначала начали с этого дома. Они там лечили наркоманов ... А этот дом (где произошел пожар, Нижняя Гиевсая, 150-Б – ред.) потихоньку начал строиться. Они меня так просто, как симпатичные люди, попросили: «Дай нам войти, и потихоньку, пока раскрутимся...». А я в это время буду сдавать на эксплуатацию. Получилось так, что не успели в этом промежутке. Получилось то, что получилось», – сказал Акопян.
Судья Светлана Колесник отметила, что деятельностью пансионата арендаторы занимались с 2019 года: «Что же вы не успели?». Она пыталась выяснить, к каким органам для оформления дома за это время владелец обращался, но подозреваемый не ответил.
«Виноват, виноват, признаю свою вину, не успел вовремя сдать на эксплуатацию. Я не хотел сдавать (дом), меня просто уговорили. Так получилось», – сказал владелец дома.
По словам прокурора, владелец сгоревшего дома подвел к нему коммуникации от другого здания без разрешений и не имел проекта строительства. На вопрос о системе пожаротушения Акопян ответил, что в первом доме были два огнетушителя и система оповещения в случае утечки, а в доме, который сгорел, ничего такого после строительства не было. По его словам, обеспечить всем необходимым обязывались арендаторы.
В итоге 67-летнего Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко отправили под стражу на 60 суток – до 21 марта – без права внесения залога.
Ранее сегодня суд арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых. Всего по этому делу подозреваются четыре человека.
Как сообщал РепортерUA ранее, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. На момент пожара в здании находилось 33 человека, 15 из них погибли, еще пять пострадали.
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