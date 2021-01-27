Ольга Сумская в Запорожье сообщила о возрождении кинофестиваля «Бригантина». Фото

Сегодня, 27 января, в медиа-центре Запорожского областного совета состоялась пресс-конференция при участии народной артистки Украины Ольги Сумской, генерального директора Международного кинофестиваля «Бригантина» Александра Махотина и первого заместителя глав Запорожского областного совета Людмилы Любим. Темой встречи с журналистами стало возрождение Международного кинофестиваля «Бригантина».
Как отметил Александр Махотин, фестиваль был поставлен на паузу из-за тяжелого времени еще в 2014 году, с началом введения АТО. Но в этом году было решено возродить «Бригантину».
Махотин также сообщил, что Людмила Любим, которая раньше также участвовала в проведении кинофестиваля, присоединится к нему и в этом году в качестве главы оргкомитета.
– С сегодняшнего дня мы начинаем активную работу. В Бердянске мы нашли сильную поддержку, уже организован офис в дворце культуры, начали работать, и вот сейчас мы вам об этом заявляем. Мы хотим, чтобы фестиваль возродился в ярком, самобытном, культурном, творческом процессе, и приглашаем всех. Мы хотим, как и раньше, выезжать в маленькие районные центры, чтобы донести культуру к каждому. Не хватает живого культурного воздуха, где можно порадоваться друг другу, подарить радость, показать, что у нас есть, – сообщил директор фестиваля. – Мы все это сейчас сформируем во многогранный процесс, который начнется 27-го августа в Запорожье в театре Магара, после чего переедет в Бердянск, и оттуда планируется разъезд двух творческих групп по всей области. Закрытие планируется провести на Хортице, и уже оттуда «корабль «Бригантина» отправится на стоянку».
В ходе пресс-конференции Александр Махотин предложил Ольге Сумской возглавить кинофестиваль.
– Оля с первых дней фестиваля приезжала и в положении, и с маленьким ребенком. Сколько она провела фестивалей, встреч. Не знаю, кто больше приложил руку и сердце к нашему фестивалю. Я считаю, что это наш общий фестиваль. Спасибо за это. Хотел бы вам предложить возглавить его, как президенту, – сообщил Махотин.
Как отметила народная артистка, для нее это большая честь.
– С большой радостью присоединяюсь к команде, хотя я уже и давно в ней. Потому что вся семья причастна к фестивалю. Нужно сказать, что кинофестиваль «Бригантина» – это бренд, который нужно возрождать, который должен жить и дарить людям радость.
Она напомнила, что Запорожье – ее родной город. Именно здесь проходило ее детство и работали ее родители. Около 15 лет Вячеслав и Анна Сумские посвятили театру имени Магара.
Людмила Любим отметила, что фестиваль «Бригантина» - это изюминка Запорожской области, и ее стоит сделать известной на всю Украину. По ее словам, это будет очень важно и для актеров, и для людей после такой сложной зимы, сложного 2020 года выйти на живое общение.
Александр Махотин также добавил, что планируется широкомасштабная культурная акция в рамках области с показами фильмов конкурсной, внеконкурсной программы, детского кино, православных фильмом, отдельная программа кинопоказов «Победившие себя». Также планируется множество культурных мероприятий: эстрадная песня, фестиваль шансона, театральные постановки.
Также, как отметил Александр Махотин, на «Бригантине» представят фильмы 10-15 разных стран. В рамках фестиваля будут приглашены режиссеры этих фильмов, и благодаря этому будет организовано дополнительное взаимодействие с дружескими странами.
Однако, пока неизвестно, как именно, с какими актерами и фильмами будет проходить мероприятие. Из-за тяжелой ситуации в стране и регионах, связанной с пандемией коронавируса, заранее спланировать некоторые моменты невозможно.
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