Снегопад в Одессе: въезд габаритного и грузового транспорта ограничен

По состоянию на 19.00 27 января остается ограничение движения в Одессу крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, на автодороге М-05 Киев - Одесса (+370 км) вблизи с. Ревова остановлены на обочине около 120 большегрузных автомобилей.
Кроме того, подразделения ГСЧС оказали помощь по буксировке 12 автомобилей в Одесской и Николаевской областях. Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено.
Также на сайте ГСЧС указано, что из-за ухудшения погодных условий от электричества отключен 51 населенный пункт и два микрорайона в городе.
Как сообщал РепортерUA ранее, с самого утра Одессу засыпает снегом. Мэрия просит горожан не выходить из дома и запретила въезд грузовикам.
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