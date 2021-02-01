После прививки Pfizer в испанском доме престарелых заболели все постояльцы: семь человек умерли

РепортерUA 01 Фев 2021 - 16:05

В Испании семеро жителей центра для престарелых в городе Толедо, Лагартера, скончались после заражения коронавирусом и еще 71 человек инфицирован Covid-19. Это произошло после того, как обитателей центра для престарелых привили первой дозой вакцины Pfizer. Об этом сообщает Еuropapress.

Симптомы заболевания коронавирусов у вакцинированных 13 января первой дозой Pfizer пожилых людей стали проявляться через шесть дней. По словам управляющего центром для престарелых, 22 января всем получившим прививку сделали ПЦР-тесты и все они, кроме одного, оказались положительными.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, скончались семеро заболевших. У них всех были хронические заболевания. Четверо заболевших госпитализированы, остальные изолированы по комнатам.

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