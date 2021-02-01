«Укрэксимбанк» продает запорожский «Завод полупроводников»

В системе электронных аукционов «Прозорро» выставлен на продажу имущественный комплекс «Завода полупроводников», расположенный в городе Запорожье. Об этом сообщается на сайте банка.
Предприятие является крупнейшим в Украине проектом по производству материалов для электроники и гелиоэнергетики на основе кремниевых компонентов. Комплексная программа модернизации предприятия началась в 2008 году и полностью завершена в течение трех лет. На заводе установили современное оборудование и создали технологический цикл с высокой экологической безопасностью. Основными видами деятельности являются производство трихлорсилана, поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих материалов - изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования.
«Сейчас производство «Завода полупроводников» законсервировано и находится в надлежащем техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер которых будет зависеть от перспективных планов инвестора. Залоговое имущество реализуется путем продажи двух лотов с конечным сроком представления ценовых предложений по 17 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.
Лот № 1 состоит из зданий и сооружений завода. Начальная стоимость – 170, 85 млн грн без НДС.
В Лот № 2 входит большой перечень движимого имущества, в частности, машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, капитальные инвестиции, МНМА, колесные транспортные средства, объекты незавершенного капитального строительства, работы по модернизации. Начальная стоимость – 320, 29 млн грн без НДС.
Объекты, которые являются предметами залога и ипотеки, реализуются в рамках процедуры банкротства ЗАО «Завод полупроводников» для обеспечения исполнения кредитных обязательств перед «Укрэксимбанком».
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