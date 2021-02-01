Дубинского исключили из фракции «Слуга народа»

РепортерUA 01 Фев 2021 - 19:27

Сегодня, 1 февраля, на заседании фракции «Слуги народа» собравшиеся решили исключить нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США». Об этом сообщает корреспондент «Страны» с места события.

За исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 были против такого решения, 19 воздержались.

Сам же Дубинский после принятия решения назвал голосование чистым фарсом, так как голосование было тайным и без подписных листов. Но при этом он призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции.

«Мы увидели истинные лица политических актеров в Офисе президента и в парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем», - прокомментировал нардеп решение коллег.

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