Во Франции мужчина пустил к себе пожить бездомных и отрезал одному из них голову. Видео

Францию потрясло новое убийство. В Тулоне из окна на улицу выбросили коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция провела спецоперацию и задержала предполагаемого убийцу.
Как сообщает издание Ouest France, происшествие произошло 1 февраля в центре Тулона, в районе Кур-Лафайет. Там прохожие видели в окне мужчину, чьи руки были испачканы в крови.
По словам местных жителей, хозяин квартиры, из которой выбросили голову, ранее приютил у себя двоих бездомных. Скорее всего, голова принадлежала одному из них. Полиция полностью перекрыла район для транспорта и начала спецоперацию. Довольно быстро подозреваемого в убийстве задержали. О его личности и возможных мотивах преступления пока неизвестно.
На кадрах видно, как полицейские заводят в спецавтомобиль худощавого мужчину, одетого во все черное.
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