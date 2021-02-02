В Москве судят Алексея Навального: прямая трансляция

Сегодня, 2 февраля, Московский горрайонный суд решит судьбу Алексея Навального. Будет рассмотрено ходатайство об изменении ему меры пресечения с реального срока на условный. Генпрокуратура признала обоснованным требование ФСИН заменить Навальному условный срок на реальное наказание и заявила, что будет отстаивать свою позицию.
Как сообщает Страна.ua, вчера руководитель штабов Навального Леонид Волков (проживает за границей) заявил, что оппозиция не планирует устраивать митинги по выходным каждую неделю. Главенствовать на заседании будет судья Симоновского суда Наталья Чепрасова.
Юлия Навальная прибыла в суд
Сегодня заседание должно было проходить в Симоновском районном суде, он находится в Юго-Восточном округе по месту регистрации Алексей Навального. Но его перенесли в Московский городской суд. Причина - слишком много журналистов захотели присутствовать. Чтобы разместить всех, было принято решение о выездном заседании в Мосгорсуде, здания которого вместительнее.
Дело в отношении Навального в реестре носит номер 4/8-0002/2021. Полностью оно звучит так: «Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления (ч. 2.1, 3, 4 ст. 74 УК РФ, п. 7 ст. 397 УПК РФ)». Суд пройдет в открытом режиме. Алексей Навальный будет доставлен в здание суда из СИЗО.
Прямой эфир суда над Навальным
Напомним, Алексея Навального судят по делу «Ив Роше Восток», приговор по нему был вынесен шесть лет назад - в декабре 2014-го.
Младший брат оппозиционера Олег Навальный работал на руководящей должности в Почте России. В решении суда записано, что он убедил руководство российского филиала «Ив Роше» разорвать договор на поставку продукции с Почтой России и заключить с ООО «Главное подписное агентство». Позже выяснилось, что по завышенным ценам. Ущерб оценили в 26 миллионов рублей - столько «в Роше» переплатила. Алексей Навальный, записано в вердикте, осуществлял общее руководство этой аферы.
В итоге Олег Навальный получил 3,5 года колонии, полностью отсидел срок и уже освободился. Алексея Навального приговорили к такому же сроку условно с испытательным периодом 5 лет. Позже этот срок был продлен на один год.
Алексей Навальный был обязан два раза в месяц регистрироваться в контролирующих органах. Однако, по данным российских тюремщиков, не сделал это в 2020 году шесть раз. Все пропуски были до ЧП 20 августа, которое оппозиционер трактует как отравление ядом «Новичком».
После выписки из клиники Шарите» Навальный продолжал находиться в Германии. Ему выслали уведомление о необходимости явиться. Прилетел он в Москву лишь после того, как был объявлен в розыск и назначили дату суда.
Из-за неисполнения условий условного срока сегодня он может стать реальным. В ожидании вердикта по делу «Ив Роше Восток» Алексей Навальный провел под домашним арестом восемь месяцев. Если оппозиционера отправят в тюрьму, ему останется 2,7 лет тюрьмы - примерно до конца лета 2023 года.