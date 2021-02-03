В Запорожье ВАЗ выехал на встречную и столкнулся с иномаркой: есть пострадавшие. Фото

В Запорожье сегодня, 3 февраля, на ул. Чубанова произошла авария. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель «ВАЗ 2108» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.
В результате аварии, пассажирку «Фольксвагена» госпитализировали в 5-ю городскую больницу с предварительным диагнозом: компрессионный перелом позвонка, ушиб грудной клетки. На место происшествия выезжал следователь по ДТП.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.