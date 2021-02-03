В Запорожье ВАЗ выехал на встречную и столкнулся с иномаркой: есть пострадавшие. Фото

РепортерUA 03 Фев 2021 - 14:29

В Запорожье сегодня, 3 февраля, на ул. Чубанова произошла авария. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель «ВАЗ 2108» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.

В результате аварии, пассажирку «Фольксвагена» госпитализировали в 5-ю городскую больницу с предварительным диагнозом: компрессионный перелом позвонка, ушиб грудной клетки. На место происшествия выезжал следователь по ДТП.

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