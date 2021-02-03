Подозреваемым в поджоге «Эпицентра» в Первомайске оказался уроженец Запорожья

РепортерUA 03 Фев 2021 - 14:34

Подозреваемый в поджоге «Эпицентра» в Первомайске Николаевской области оказался уроженцем Запорожья. Об этом РепортерUA сообщил источник в правоохранительных органах. 

Кроме того, правоохранители обнаружили в его телефоне 90% контактов из Запорожской области. Во время задержания у него зафиксировали все визуальные признаки сильного алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта, путанную, бессвязную речь и т. д.

Мужчина рассказал о причинах, побудивших его совершить поджог. 

– Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь «Эпицентр», у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором. Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные, - сообщил мэр Первомайска Олег Демченко, пишут «Новости-N».

Напомним, что вчера, 2 февраля, в городе Первомайск Николаевской области произошел пожар в торговом центре «Эпицентр». В полиции сообщили, что возгорание произошло в результате поджога.

Ликвидировать огонь удалось лишь спустя шесть часов силами двух сотен спасателей.

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