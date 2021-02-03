«Шахтер» проиграл контрольный матч на сборах в Турции. Видео

Футболисты донецкого «Шахтера» уступили чемпиону Словакии - братиславскому «Словану» в контрольном матче турецкого сбора - 0:1. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Единственный и победный мяч на поле арены Regnum Sports Center в Белеке на 87-й минуте забил Эрик Даниэль.
Стартовый состав украинского клуба был таким: Трубин, Болбат, Кривцов, Бондар, Корниенко, Майкон, Тете, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Дентиньо.
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