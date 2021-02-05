В Запорожье ответственному за пожарную безопасность инфекционной больницы объявили о подозрении

В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.
Напомним, в одной из палат-боксов реанимационного отделения запорожской областной инфекционной больницы возник пожар, в результате чего погибли четыре человека.
«Полиция начала досудебное расследование и неотложные следственные мероприятия. Отделом расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала больницы 1956 года рождения», – говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что в ходе досудебного расследования установлено, что работник в нарушение требований ст. 15 Закона Украины «Об охране труда» и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача-анестезиолога.
Вчера, 4 февраля, должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей и ч. 2 ст. 272, которое квалифицируется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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