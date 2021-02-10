В Киеве из-за непогоды закрыли детские сады и школы

В Киеве власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Руководство столицы также обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и зачесть родителям учеников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.
«В последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. чел. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог», - сказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.
В департаменте образования и науки КГГА отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.