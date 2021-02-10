Извержение вулкана в Гватемале: пепел достигает высоты около трех километров. Видео

РепортерUA 10 Фев 2021 - 21:09

Уже несколько дней в Гватемале продолжается извержение вулкана пакая. Авиакомпаниям рекомендуют обходить районы вокруг вулкана. Об этом сообщает Explica.

По данным гватемальского Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, пепел видно на высоте от 3 тысяч до 3200 метров над уровнем моря. Очевидцы увидели облако пепла в 66 км к северу.

В материале отметили, что в районе вулкана слышны взрывы. Его активность продолжается уже несколько дней. Представители Института рассказали, что в вулкане может начаться извержение. Местные власти рекомендуют авиакомпаниям обходить районы вокруг вулкана.

Отметим, что Пакая - активный комплексный вулкан в Гватемале, первое извержение которого произошло примерно 23 тыс. лет тому назад.

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