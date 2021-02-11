Помогали со сдачей экзаменов и курсовых: двух педагогов запорожского вуза задержали на взятке. Фото

В Запорожье разоблачили двух преподавателей местного вуза на получении взяток. Педагоги требовали со студентов деньги за сдачу экзаменов, зачетов и курсовых работ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области два преподавателя местного вуза, по предварительному сговору, требовали у студентов и получали взятку за успешную сдачу экзаменов, зачетов, курсовых проектов. Также предлагали студентам таким образом решение вопроса задолженности по дисциплинам их кафедры.
«В ходе досудебного расследования задокументированы системные случаи получения неправомерной выгоды на общую сумму более 200 тыс. гривен. 10 февраля оперативники управления стратегических расследований в Запорожской области Нацполиции, следователи Главного управления Национальной полиции в Запорожской области разоблачили и задокументировали передачу 4,5 тыс. гривен в качестве неправомерной выгоды, полученные преподавателями», – говорится в сообщении.
В настоящее время оба преподавателя задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное задержанным может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
По данным собственного источника РепортерUA в правоохранительных органах, речь идет о педагогах Запорожской политехники.
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