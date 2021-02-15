Довыборы в Раду: зарегистрированы восемь кандидатов в нардепы

РепортерUA 15 Фев 2021 - 21:03

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК в понедельник, 15 февраля.

«ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии Партия Шария», – сообщает пресс-служба ЦИК.

При этом комиссия отказала Руслану Токарю в регистрации кандидатом от партии «Справедливая страна» в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. Основная причина для отказа – невнесение денежного залога в размере, указанном в законе. Кроме того, были другие нарушения, на которые ЦИК обратила внимание в своем решении.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты: Викторию Шилову (партия «Держава») – в ОИО № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко («За майбутне»), Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от «Евросолидарности», Руслана Зозулю (партия «Розвиток и Добробут»), Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») и Юрия Юрченко («Нова демократия») – в ОИО № 87.

Напомним, ЦИК назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народныъ депутатов в округах № 87 и № 50.

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