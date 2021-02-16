В Украине ужесточили ответственность за езду в нетрезвом виде и превышение скорости: детали

Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада усилила в Украине ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости и другие нарушения ПДД. Соответствующий проект закона № 2695 во втором чтении поддержали 325 нардепов.
Так, 208 голосов дали народные депутаты из «Слуги народа», 17 - ОПЗЖ, 21 - «Евросолидарность», 22 - «Батькивщина», 17 - «За будущее», 16 - «Голос», 15 - «Доверие», 9 - внефракционные нардепы.
В соответствии с документом, за езду в нетрезвом виде в Украине планируют накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас 10,2 тысячи), за превышение скорости - до 3,4 тысяч гривен.
Также будет повышен минимальный штраф до 510 гривен за такие распространенные нарушения:
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не пристегнутый ремень;
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отсутствие шлема у мотоциклиста;
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неосвещенный номерной знак;
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разговор по телефону за рулем без гарнитуры;
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нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.
За бегство с места ДТП предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.
Кроме того, Верховная Рада не стала разрешать безосновательные остановки водителей. Народные депутаты поддержали правку, которая изымает эту норму из законопроекта № 2695.
За непредоставление преимущества в движении авто «скорой», полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.
За езду без прав введут штраф в 425 грн, если же у водителя нет прав - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.
Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.
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