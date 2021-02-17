В Запорожье задержали двух врачей частного медцентра, которые незаконно выписывали рецепты наркозависимым. Фото

В Запорожье сотрудники уголовного розыска разоблачили работников медцентра в незаконной выдаче рецептов на приобретение наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что два врача-нарколога одного из частных медицинских учреждений Запорожья выписывали гражданам рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов без соответствующих показаний.
«15 февраля сотрудники Управления уголовного розыска совместно со следователями областного главка провели санкционированный обыск в помещении медцентра. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли около 400 медицинских карт пациентов, печати, медицинскую документацию», - рассказали в полиции.
В тот же день, работники полиции провели санкционированный обыск в одной из аптек по проспекту Металлургов, где наркозависимые на основании выданного рецепта покупали наркотические лекарственные средства. По результатам обыска полицейские изъялы около трех тысяч рецептов на выдачу наркотических средств, которые выписывали врачи. По предварительными данным, медработники таким образом зарабатывали с августа 2020 года.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренном ч.2 ст. 319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.