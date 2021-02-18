«Дебальцевский котел»: запорожцы почтили память погибших военных. Фото

Сегодня, 18 февраля в Запорожье на Аллее Защитников Украины в парке Металлургов состоялся торжественный митинг и возложение цветов, посвященный шестой годовщине завершения Дебальцевской операции.
Почтить подвиг украинских воинов пришли родные и близкие погибших героев, ветераны антитеррористической операции, военнослужащие, волонтеры, активисты, представители власти.
Ровно шесть лет назад, 18 февраля 2015 года, силы антитеррористической операции получили приказ оставить Дебальцево. За все время битвы за город по официальным данным погибли 110 украинских военных, 270 солдат АТО были ранены, некоторые взяты в плен или пропали без вести. «Дебальцевский колет» забрал жизни и запорожцев – это Александр Основа, Анатолий Шумило, Александр Шелепаев, Сергей Марьенко, Игорь Щербина, Константин Закревский, Евгений Дужик и Александр Говоруха.
С 18 января и по 18 февраля 2015 года продолжалась острая фаза российско-украинского вооруженного противостояния. По обе стороны были задействованы сотни единиц техники и артиллерии. В общем оборона Дебальцевского выступления продолжалась почти 200 дней.
Украинские защитники сорвали планы врага окружить и уничтожить наиболее боеспособные силы украинской армии, разделить подконтрольные Украины части Донецкой и Луганской областей. Память павших почтили минутой молчания и возложением цветов.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.