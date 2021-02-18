Отравления подростков таблетками: полиция просит запретить продажу лекарств детям

РепортерUA 18 Фев 2021 - 19:43

После участившихся среди украинских подростков попыток покончить с собой, наглотавшись таблеток, в Нацполиции заявили, что Минздрав должен запретить продавать детям лекарства. Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители полагают, что вопрос запрета продажи детям препарата «Дротаверин» (Ношпа), которым отравились несколько детей, исключительно тема Минздрава или Гослекарств, поскольку у полиции нет таких полномочий. 

При этом в Нацполиции считают, что вопрос в целом должен стоять не просто в запрете конкретного препарата, а вообще продажи детям лекарств.

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