В работе Vodafone произошел сбой: запорожцы не могут пополнить счет

Сегодня утром, 19 февраля, жители многих городов Украині, в том числе и Запорожья, жаловались на работу оператора мобильной связи Vodafone.
В частности, запорожцы не могли провести пополнение мобильного счета, смену тарифного плана либо подключение услуг. При этом снятие средств со счета также не проводилось. Пополнить счет невозможно ни через официальный сайт оператора мобильной связи, ни с помощью Приват24 и других электронных платежных систем.
В комментарии РепортерUA в компании заявили, что данные проблемы вызваны сбоем в системе. Сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.