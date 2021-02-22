В Запорожье школьница травмировалась на выходе из ТРЦ: юрист советует обратиться в суд. Фото

В Запорожье 11-летняя девочка травмировала ногу, поскользнувшись на скользких гранитных ступеньках торгового центра «Панорама», который находится по адресу проспект Соборный, 109б (ост. Пушкина). Об этом случае в социальной сети Facebook рассказала мать 11-летней Арины Елена Жуланова.
Данный пост вызвал разные реакции у жителей города: большинство встали на сторону матери и возмущались отсутствием реакции со стороны администрации заведения, другие – принялись осуждать женщину за то, что она повела ребенка за покупками в непогоду. РепортерUA попытался разобраться в этой ситуации и узнал мнение юриста.
Предыстория
Мама девочки Елена Жуланова рассказывает, что прошло всего лишь две недели, как ребенку сняли гипс с левой ноги, а теперь у них новая травма – повреждение связок левого голеностопа на той же ноге, где был гипс. 13 февраля они с дочерью решили отправится в торговый центр «Панорама», чтобы купить девочке теплые брюки. Поскольку погода оставляла желать лучшего (снег, метель и сильный мороз), на вещевой рынок решили однозначно не ехать.
«Памятуя детские травмы с примеркой на рыночной картоночке при -11º, повела любимую девочку в цивильное и, как мне казалось, безопасное место. В итоге, брюки мы не подобрали, а вместо этого получили травму ноги. На выходе из центра ребенок поскользнулся на скользких гранитных ступеньках, подвернул ногу и пролетел четыре ступеньки вниз! В результате - повреждение связок левого голеностопа! Скупились… Как? Почему? Неужели сложно предусмотреть и позаботиться о клиентах. Тем более в центре на четвертом этаже находится большой детский парк! Неужели так все безразлично?» - написала Елена.
По ее словам, когда она вернулась в магазин и спросила, есть ли у охранника связь с администрацией, он исчез, а когда появился, старательно избегал общения. В результате какую-либо помощь получить не удалось, и оставалось только ждать приезда скорой. Медики отвезли ребенка в областную детскую больницу, где врач констатировал повреждение связок.
Кроме того, как утверждает мать девочки, не было даже предупредительных табличек о том, что при входе в заведение скользкая поверхность.
«Никто ко мне не подошел. Вместо того, чтобы как минимум извиниться, а как максимум компенсировать лечение, на меня накинулись в гневных комментариях. Самое страшное, что в подобной ситуации может оказаться каждый. И речь не только об этом заведении, а и о собственниках других объектов, которые неответственно подходят к безопасности своих клиентов! Администрация данного центра не вышла на связь, не взяла мои контакты и совершенно безразлично отнеслась к факту травмирования. Всем на все наплевать. Но это же наш город. И он заслуживает внимания и уважения», - подчеркнула Елена.
В то же время под постом Елены появился комментарий женщины, которая попыталась рассказать историю со второй стороны. Является ли женщина администратором, сотрудником центра или же просто очевидцем, она не сообщила. По ее словам, «мама ходила по центру и пыталась вызвать всех на конфликт».
«Потом, не найдя жертвы, выходила с дочкой из центра. И шла девочка не держась за перила, а по центру, соответственно - падение... Вы видели вчера какая погода была? Утром все ступеньки были обработаны от снега и посыпаны... Потом, оставив ребенка на морозе, она влетела с камерой в торговый центр и устроила шоу! Мол, ребенок повредил ногу. Ребенок стоял 10 минут на морозе, пока мамаша устраивала скандал в центре. Дальше еще интереснее.... Не найдя с кем поскандалить, вызвала скорую, которая приехала и при осмотре не нашла ничего страшного, на что мама устроила и им скандал, чтобы ее отвезли в травмпункт. Вот такая история с другой стороны и хочу предупредить маму, что есть камеры, и все мои слова могут подтвердить участники событий!», - написала пользователь фейсбук Элеонора Васильковская.
РепортерUA пытался связаться с администрацией торгового центра, чтобы узнать вторую сторону конфликта, но дозвониться по номерам телефонов, которые указаны в открытом доступе в сети Интернет, нам так и не удалось. Мы также направили официальный запрос на электронный адрес ТРЦ. Как только будет получен ответ, редакция обязательно его опубликует.
В комментарии РепортерUA начальник инспекции по благоустройству Виталий Лысенко рассказал, что, согласно правил благоустройства, работы по очистке от снега и льда должны проводиться собственниками или балансодержателем помещений, предприятий всех форм собственности в радиусе 15 метров вокруг.
«Во избежание несчастных случаев и травмирования граждан города на лиц, которые не осуществляют свои обязанности по уборке снега и льда, а также категорически отказываются выполнять законные требования инспекторов, составляются протоколы об административном правонарушении. Наши инспекторы проводят рейды, обходят все субъекты предпринимательства и периодически выписывают штрафы. Если не критические нарушения – выносим предупреждения. Но они должны чистить территорию, посыпать и убирать. Вопрос о том, должны ли быть размещены предупредительные таблички или нет – это на совести самих руководителей этих организаций. Потому что вопрос травматизма посетителей ложится полностью на них. И человек, который получил травму по вине собственника объекта, может спокойно подавать в суд на возмещение убытков, которые человек понес. То есть лечение, плюс моральный ущерб. Нужно обращаться в суд и писать заявление в инспекцию по труду – это государственный орган, который проверяет все ли надлежащим образом сделано у предприятия», - говорит Виталий Лысенко.
По его словам, на службу 15-80 жалобы подобного рода поступают часто, и инспекция сразу же реагирует.
«К нам (на адрес Инспекции по благоустройству горсовета – Ред.) также зашло обращение по поводу этого случая. Хотелось бы сказать людям, что нужно реагировать сразу, протокол составляется по факту, и сразу же инспекторы выезжают на место и штрафуют, если есть нарушение. Но доказать, было ли там скользко 13-го числа или нет, сейчас практически невозможно», - подытожил Виталий Лысенко.
Согласно ст. 152 КУоАП за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов предусмотрено наложение штрафа на граждан от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
Мнение юриста
Запорожский юрист Павел Балыка по просьбе РепортерUA разъяснил о том, какие обязанности должны выполнять собственники зданий и куда стоит обращаться людям, которые попали в подобную ситуацию.
«Делать безопасным вход в свое торговое заведение должен сам владелец. Статья 24 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» определяет, что: «должностные лица предприятий, учреждений, организаций несут ответственность за невыполнение мероприятий по благоустройству, а также за действия или бездействие, которые привели к нанесению ущерба имуществу и/или здоровью граждан на собственных и закрепленных за предприятиями, учреждениями, организациями территориях в соответствии с законом». Ненадлежащее содержание прилегающей территории своего заведения является грубым нарушением правил торговли. В такой ситуации тем, кто пострадал от небрежного выполнения субъектами хозяйствования своих прямых обязанностей, следует обратиться в суд», - говорит юрист.
В Правилах благоустройства города Запорожье, утвержденных Решением городского совета от 22.06.2011 г. № 41 указано следующее: 7.4.2. Частные предприниматели, руководители и владельцы предприятий торговли и общественного питания, сферы услуг обязаны обеспечить своевременную уборку, сбор мусора и снега, вывоз мусора, не допускать их накопления, обеспечить уборку территорий, «зеленых зон», содержание и сохранение зеленых насаждений прилегающих к объектов торговли и бытового обслуживания, включая павильоны, киоски, палатки, лотки при организации уличной торговли, осуществлять полив прилегающей территории в весенне-летний период года, при температуре окружающего воздуха выше 20º С с 7:00 до 8:00, или заключить договора на предоставление таких услуг со специализированными предприятиями.
Пунктом 5.22. Правил определен порядок уборки с 15 октября по 15 апреля. Так, в период с 15 октября по 15 апреля должна проводиться уборка территории, вывоз снега, льда, грязи. В зависимости от погодных условий этот порядок может быть изменен районными администрациями Запорожского городского совета. Как правило, эти работы должны проводиться до начала движения общественного транспорта и по мере необходимости в течение дня.
При этом, пункт 5.22.6 определяет, что тротуары, дорожки в скверах и на бульварах, лестницы в домах, остановки городского пассажирского транспорта, расположенные напротив домовладения, и другие опасные для проезда автотранспорта и прохода пешеходов места посыпаются песком и другими, разрешенными для этих целей материалами, жилищно-эксплуатационными участками, предприятиями, организациями, домовладельцами, за которыми закреплены эти участки для уборки.
«В статье 17 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов» предусмотрены права и обязанности граждан и предприятий в сфере благоустройства населенных пунктов, где в частности, в пунктах 6, 7 части 1 ст. 17 данного Закона указано, что граждане в сфере благоустройства населенных пунктов имеют право требовать немедленного выполнения работ по благоустройству населенных пунктов в случае, если невыполнение таких работ может причинить вред жизни, здоровью или имуществу граждан; обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу или здоровью граждан вследствие действий или бездействия балансодержателей объектов благоустройства.
Согласно части 2 ст. 18 данного Закона предприятия, учреждения и организации в сфере благоустройства населенных пунктов обязаны содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства (их части), которые находятся в их собственности или пользовании, а также определенную правилами благоустройства территории населенного пункта прилегающую к этим объектам территорию; в процессе содержания объектов благоустройства (их частей) соблюдать соответствующие технологии по их эксплуатации и ремонту, регулярно осуществлять мероприятия по предотвращению преждевременного износа объектов, обеспечения условий функционирования и содержания их в чистоте и надлежащем состоянии; возмещать убытки и другой ущерб, причиненный ими в результате нарушения законодательства по вопросам благоустройства и охраны окружающей природной среды, в порядке и размерах, установленных законодательством Украины.
Согласно ч. 1 ст. 1166 ГК Украины, имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме, лицом, причинившим вред. Согласно ч. 1 ст. 1167 ГК Украины моральный вред, причиненный физическому лицу неправомерными действиями или бездействием, возмещается лицом, которое его нанесло, при наличии его вины. Частью 1 ст. 1167 ГК Украины определено, что моральный вред, причиненный физическому лицу неправомерными действиями или бездействием, возмещается лицом, которое его нанесло, при наличии его вины.
«В данном случае, владелец торгового центра не обеспечил надлежащее состояние лестницы и не устроил их специальными ковриками в соответствии с государственными строительными нормами, и такая бездеятельность привела к травмированию ребенка, что является основанием для возложения на собственника обязанности по возмещению причиненного имущественного и морального вреда. Как показывает судебная практика, суды становятся на сторону потерпевших, и взимают в их пользу материальный и моральный ущерб. Но следует заметить, что для положительного решения дела необходимо заранее позаботиться о доказательствах, подтверждающих данные обстоятельства: установить свидетелей, собрать необходимые документы, подтверждающие понесенных расходов на лечение, и другое. Для этих целей лучше конечно же обратиться к специалисту - адвокату, который окажет квалифицированную помощь», - отметил Павел Балыка.
Сегодня Елена отправится с дочерью на очередной прием к доктору, который определит течение дальнейшего лечения. Помимо жалобы в инспекцию по благоустройству городского совета, женщина также обратилась в Государственную службу труда.
РепортерUA желает девочке скорейшего выздоровления и продолжит следить за развитием данной истории.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.