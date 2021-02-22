В Сан-Франциско мужчина перевез свой старинный дом на новое место. Фото

В Сан-Франциско владелец старинного дома в викторианском стиле перевез сооружение в новое место прямо по улицам города. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle.
Двухэтажный дом был построен 139 лет назад. Его площадь занимает около 500 квадратных метров. Мужчина выкупил этот дом с шестью спальнями в 2013 году. Спустя семь лет взялся перевезти его на новое место. Браун решил установить его на выкупленном в шести кварталах участке для строительства, чтобы объединить два своих владения, а затем продать его любителям элитного жилья.
Дом поместили на огромный прицеп и с помощью грузовика осторожно переместили. По данным Исторического общества Сан-Франциско, это был первый викторианский переезд за 50 лет, и никто не хотел это пропустить.
Чтобы организовать доставку, владелец решил ряд важных логистических вопросов, включая утверждение маршрута в пожарной службе. Для безопасной транспортировки на улицах срезали деревья, переставили дорожные знаки и изменили места парковки машин. Общая стоимость перевозки за шесть кварталов от старого места расположения обошлась владельцу в 400 тысяч долларов.
На освобожденном земельном участке начнется строительство нового многоквартирного дома.
«Эти дома - часть структуры Сан-Франциско, - сказала Фиона Макдугалл, член Викторианского Альянса Сан-Франциско. «Важно сохранить их, а не заменять кучей холодных ящиков».
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