В результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военных

РепортерUA 23 Фев 2021 - 09:32

В одном из подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского произошел пожар. В результате погибли трое военнослужащих. Об этом сообщили на странице 58-й ОМПБр в Facebook.

Пожар произошел 20 февраля. Однако тела погибших обнаружили 22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа.

«Обнаружены тела двух военнослужащих, которые предположительно находились в блиндаже во время пожара. Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы. Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где сегодня, к сожалению, от полученных травм скончался», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, ОМПБр - военное соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Базируется в городе Конотоп Сумской области.

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