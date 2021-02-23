Вакцина AstraZeneca доставлена в Украину

РепортерUA, фото Максим Степанов 23 Фев 2021 - 11:38

Сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев. О прибытии вакцины в страну сообщает Максим Степанов.

Груз в аэропорт «Борисполь» доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.

«Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получено. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первым этапом вакцинации», - сообщил глава МОЗ Украины.

Уже на следующий день после получения вакцины может стартовать иммунизация.

Ранее стало известно, что в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Отметим, что по результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19. При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

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