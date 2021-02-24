Стало известно, какой памятник установят в сквере Пограничников. Видео

В Запорожье жюри определилось с вариантом памятника защитникам Украины, который установят в сквере Пограничников. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Запорожского горсовета Вячеслав Зайцев.
Вариант памятника был отобран жюри 23 февраля. За проект № 305764 проголосовали шесть из восьми членов жюри.
Композиция состоит из нескольких элементов: непосредственного памятника защитникам Украины и Стеллы Памяти погибших. Памятник - это объемный золотой трезубец, составленный будто из мечей. Вертикально расположенный трезубец опирается на горизонтальный казацкий крест. На постаменте будет надпись: «Слава Украине! Героям слава».
Рядом с памятником предлагается расположить Стеллу Памяти. В центральной ее части - каменная глыба, иссеченная войной и звон памяти.
Напомним, к рассмотрению членами жюри было допущено 6 конкурсных проектов. Мемориал планируют построить за средства городского бюджета. Кроме того, будет упорядочена территория возле памятника. Также мы ранее сообщали, что победителю выплатят 100 тыс. гривен.
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