Онлайн-репортаж 4-й сессии Запорожского горсовета. Фото

Сегодня, 24 февраля, в Запорожском горсовете началось заседание 4-й сессии. В основной повестке дня 38 проектов решения. Также предлагается внести 50 дополнительных проектов.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:12. Мэр города Владимир Буряк и секретарь горсовета Геннадий Наумов заняли места в президиуме.
Депутатов просят зарегистрироваться. В зале 57 депутатов из 64.
11:14. Сессия открыта. Звучит гимн.
11:18. Принимают повестку дня за основу. За - 57. Принято. На согласительном совете было предложено включить в основную повестку дня дополнительные вопросы. Всего предлагается включить 50 проектов. Мэр зачитывает каждый проект.
11:30. Включили в основную повестку дня проект решения об аккредитации журналистов на сессию Запорожского горсовета. Депутат Андрей Согорин от ЕС зачитывает обращение Национального союза журналистов к депутатам о допуске сотрудников СМИ в здание горсовета. Напомним, ссылаясь на правила карантина, журналистов не допускают в здание мэрии.
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