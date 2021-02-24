На часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» наложен арест. Фото

РепортерUA, фото СБУ 24 Фев 2021 - 15:09

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение судья по ВАКС принял 23 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) .

В настоящее время проводятся мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества «Укртранснафта» для принятия мер по его сохранению.

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