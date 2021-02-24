В портах Европы изъяли рекордные 23 тонны кокаина. Фото

РепортерUA 24 Фев 2021 - 18:56

Правоохранительные органы трех стран Евросоюза провели совместную операцию против торговцев наркотиками и изъяли партию кокаина в размере более 23 тонн. Это новый рекорд для Европы, сообщает полиция Нидерландов.

 

«Никогда прежде за один раз так много кокаина не перехватывали. Поимка и продолжающееся расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии», – говорится в сообщении.

Наркотики изъяли в портах Антверпена и Гамбурга, куда соответственно прибыли контейнеровозы из Панамы (в контейнере с дровами) и Парагвая (в контейнере с наполнителем для стен). Правоохранители Нидерландов обнаружили 7,2 тонн кокаина, а в Германии – более 16 тонн.

Наркоперевозчиком оказался 28-летний гражданин Нидерландов. Сегодня утром он был арестован.

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