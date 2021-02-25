В Украине за сутки выявили более 8 тысяч случаев коронавируса

РепортерUA 25 Фев 2021 - 09:52

В Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.

За вчера госпитализировали 2770 человек; умерли 135 человек и 3889 пациентов выздоровели.

За сутки сделали 86 926 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 36 670, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 496).

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.

С начала пандемии сделали 6 809 165 ПЦР-тестов.

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