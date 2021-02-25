Геращенко: Полиция не поддерживает решение суда о блокировке 426 сайтов

«Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуры», - отметил замминистра.
Антон Геращенко объяснил, каким образом Голосеевский районный суд Киева наложил арест на 426 интернет-сайтов.
«Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления. 17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннических действий, обратился в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали», - сказал он.
«Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк, 4 февраля 2021 года, выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А.П, то есть - «орудием преступления», и накладывает на них арест», - добавил замминистра.
По словам Антона Геращенко, после таких действий со стороны Александра Пана, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
«Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было», - добавил он.
Напомним, 25 февраля НКРСИ сообщила провайдерам о решении Голосеевского районного суда Киева, обязывающее всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРС, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.
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