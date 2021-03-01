Названы победители премии «Золотой глобус»

РепортерUA 01 Мар 2021 - 10:43

 Престижная американская кинопремия «Золотой глобус» состоялась 28 февраля в США в онлайн-формате. Это произошло первый раз за всю историю из-за пандемии коронавируса. Церемония транслировалась из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Победителей выбирали в 25 номинациях. Сами номинанты включались онлайн из своих домов.

Победителями 78-й церемонии в определенных номинациях стали:

Лучшая драма:​ «Земля кочевников».

Лучшая комедия или мюзикл: «Борат 2».

Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучшая актриса в драматическом фильме:​ Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).

Лучший режиссер:​ Хлоя Чжао («Земля кочевников»).

Лучший сценарий: Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»).

Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн («Борат 2»).

Лучшая актриса в комедии или мюзикле:​ Розамунд Пайк («Аферистка»).

Лучшая мужская роль второго плана: Даниэл Калуя («Иуда и черный мессия»).

Лучшая женская роль второго плана:​ Джоди Фостер («Мавританец»).

Лучший анимационный фильм:​ «Душа».

Лучший драматический сериал: «Корона».

Лучший комедийный сериал:​ «Шиттс-Крик».

Лучший мини-сериал или телефильм: «Ход королевы».

Лучший актер в драматическом сериале: Джош О'Коннор («Корона»).

Лучшая актриса в драматическом сериале:​ Эмма Корин («Корона»).

Лучший актер в комедийном сериале:​ Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).

Лучшая актриса в комедийном сериале:​ Кэтрин О’Хара («Шиттс-Крик»).

Лучшая актриса в мини-сериале: Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).

​Лучший актер в телефильме или мини-сериале:​ Марк Руффало («Я знаю, что это правда»).

Лучшая мужская роль второго плана в сериале: Джон Бойега («Голос перемен»).

Лучшая женская роль второго плана в сериале: Джиллиан Андерсон («Корона»). 

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