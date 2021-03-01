Названы победители премии «Золотой глобус»

Престижная американская кинопремия «Золотой глобус» состоялась 28 февраля в США в онлайн-формате. Это произошло первый раз за всю историю из-за пандемии коронавируса. Церемония транслировалась из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Победителей выбирали в 25 номинациях. Сами номинанты включались онлайн из своих домов.
Победителями 78-й церемонии в определенных номинациях стали:
Лучшая драма: «Земля кочевников».
Лучшая комедия или мюзикл: «Борат 2».
Лучший актер в драматическом фильме: Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)
Лучшая актриса в драматическом фильме: Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»).
Лучший режиссер: Хлоя Чжао («Земля кочевников»).
Лучший сценарий: Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»).
Лучший актер в комедии или мюзикле: Саша Барон Коэн («Борат 2»).
Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Розамунд Пайк («Аферистка»).
Лучшая мужская роль второго плана: Даниэл Калуя («Иуда и черный мессия»).
Лучшая женская роль второго плана: Джоди Фостер («Мавританец»).
Лучший анимационный фильм: «Душа».
Лучший драматический сериал: «Корона».
Лучший комедийный сериал: «Шиттс-Крик».
Лучший мини-сериал или телефильм: «Ход королевы».
Лучший актер в драматическом сериале: Джош О'Коннор («Корона»).
Лучшая актриса в драматическом сериале: Эмма Корин («Корона»).
Лучший актер в комедийном сериале: Джейсон Судейкис («Тед Лассо»).
Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара («Шиттс-Крик»).
Лучшая актриса в мини-сериале: Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).
Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Марк Руффало («Я знаю, что это правда»).
Лучшая мужская роль второго плана в сериале: Джон Бойега («Голос перемен»).
Лучшая женская роль второго плана в сериале: Джиллиан Андерсон («Корона»).
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