В Запорожье сообщили о минировании двух школ

Сегодня, 2 марта, в Запорожье сообщили о миировании двух школ. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Первое сообщение поступило в 8:30 - неизвестный сообщил о том, что в гимназии № 71 заложена взрывчатка. Педагоги обзвонили всех родителей с просьбой, чтобы они забрали своих детей домой.
Аналогичное сообщение поступило через час - аноним сообщил о минировании школы № 69, что по ул. Ладожской. По данным адресам выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Проводится проверка.
Напомним, в сентябре более 20 раз за месяц в полицию сообщали о взрывчатке в школе № 106 в Хортицком районе Запорожья. Все сообщения оказались ложными.
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