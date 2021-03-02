В Запорожье сообщили о минировании двух школ

РепортерUA 02 Мар 2021 - 09:52

Сегодня, 2 марта, в Запорожье сообщили о миировании двух школ. Об этом РепортерUA сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области. 

Первое сообщение поступило в 8:30 - неизвестный сообщил о том, что в гимназии № 71 заложена взрывчатка. Педагоги обзвонили всех родителей с просьбой, чтобы они забрали своих детей домой.

Аналогичное сообщение поступило через час - аноним сообщил о минировании школы № 69, что по ул. Ладожской. По данным адресам выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Проводится проверка.

Напомним, в сентябре более 20 раз за месяц в полицию сообщали о взрывчатке в школе № 106 в Хортицком районе Запорожья. Все сообщения оказались ложными.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...