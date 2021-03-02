В Запорожье мать выпрыгнула из окна многоэтажки следом за дочерью

В Запорожье сегодня, около 9 утра, возле дома по улице Школьной обнаружили труп женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.
Как сообщили в прес-службе ГУ НПУ в Запорожской области, полицейские провели поквартирный обход дома и установили, что погибшая - жительница квартиры на 9-м этаже, 1981 года рождения. Менее чем за полчаса из окна этой же квартиры выпрыгнула и ее мать 1957 года рождения. Обе страдали психическими расстройствами.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «самоубийство».
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