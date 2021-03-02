В Запорожье двое детей провалились под лед: девочку спасли рыбаки, а поиски второго ребенка продолжаются

В Запорожье рыбаки спасали девочку на реке Днепр, продолжаются поиски еще одного ребенка. Об этом сообщили в пресс-служб ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как стало известно, сегодня, 2 марта, в 14:29 в Службу спасения поступило сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города. По словам очевидцев, на расстоянии 20 м от берега двое детей провалились под лед. 11-летнюю девочку спасли рыбаки, ставшие свидетелями происшествия. Ребенка передали медикам.
Сейчас спасатели проводят оперативные мероприятия по поиску пропавшего под водой мальчика. По гидрологическим данным глубина реки в этом месте достигает 20 метров и, в совокупности с илистым дном, это затрудняет поисковые работы.