Вашингтон вводит санкции против Коломойского

Соединенные Штаты вводят санкции против олигарха Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Государственный департамент США.
«Я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского за его причастность к коррупции»Его обвиняют в коррупционных преступлениях», - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен.
Отмечается, что по мнению США, во время того, как Коломойский возглавлял Днепропетровскую область с 2014 по 2015 год, он был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
Он добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.
«Я также хочу выразить обеспокоенность текущим бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего», - заявил Блинкен.
Он также отметил, что решение ввести санкции против Коломойского подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов Украины.
«США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», - добавил генсек США.
Принятые американскими властями меры означают, что Игорю Коломойскому запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Кроме того, санкции также введены против ближайших родственников бизнесмена.
«… я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского», - заявил Блинкен.
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