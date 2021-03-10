Группа «Go_A» представила обновленную песню для Евровидения-2021. Видео

Группа «Go_A», которая представит Украину на Евровидении-2021 в Нидерландах, выпустила обновленную версию конкурсной песни «Шум» (SHUM). Музыканты представили ее 9 марта в эфире Радио Промінь.
Изменения в оригинальную версию трека внесли из-за регламента конкурса: по длительности конкурсный трек не должен превышать три минуты.
Также в обновленном варианте «Шума» будут новые слова.
«Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы «сиквелом» к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады», – уточнила вокалистка группы «Go A» Екатерина Павленко Суспильному.
Также она заверила, что ограничения на Евровидении, введенные из-за пандемии COVID-19, не помешают группе в полной мере представить песню.
«Мы не собираемся ничем жертвовать, все необходимое для выступления у нас есть. Мы справимся без балета и без бэк-вокала», – заявила певица.
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