В Афинах вспыхнули беспорядки на акции против насилия полиции. Фото. Видео

РепортерUA, фото EPA/UPG, видео Европейская правда 10 Мар 2021 - 16:33

Возле столицы Греции Афин, во вторник вечером, 9 марта, вспыхнули беспорядки и столкновения нескольких сотен людей с полицией. Об этом сообщает греческие СМИ.

Вначале прошла мирная акция протеста, в которой приняли участие около 5 тысяч человек. Люди вышли на улицы в знак протеста против насилия полиции после публикации видео с избиением полицией мужчины в Неа-Смирни.

Вечером почти 800 человек устроили беспорядки. Они забрасывали полицейских петардами и камнями, поджигали урны и повредили несколько автомобилей.

Греческие власти сообщили, что был жестоко избит полицейский. Несколько его коллег создали вокруг пострадавшего круг из мотоциклов, чтобы защитить его.

Также в полиции заявили, что был найден рюкзак с бензином и петардами в соседнем районе Неос-Космос.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 

public://uploads/photos/2600639.jpg
public://uploads/photos/2600640.jpg
public://uploads/photos/2600641.jpg
public://uploads/photos/2600642.jpg

public://uploads/photos/2600644.jpg
public://uploads/photos/2600645.jpg
public://uploads/photos/2600646.jpg
public://uploads/photos/2600647.jpg
public://uploads/photos/2600643.jpg
public://uploads/photos/2600649.jpg
public://uploads/photos/2600648.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...