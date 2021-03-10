В Афинах вспыхнули беспорядки на акции против насилия полиции. Фото. Видео

Возле столицы Греции Афин, во вторник вечером, 9 марта, вспыхнули беспорядки и столкновения нескольких сотен людей с полицией. Об этом сообщает греческие СМИ.
Вначале прошла мирная акция протеста, в которой приняли участие около 5 тысяч человек. Люди вышли на улицы в знак протеста против насилия полиции после публикации видео с избиением полицией мужчины в Неа-Смирни.
Вечером почти 800 человек устроили беспорядки. Они забрасывали полицейских петардами и камнями, поджигали урны и повредили несколько автомобилей.
Греческие власти сообщили, что был жестоко избит полицейский. Несколько его коллег создали вокруг пострадавшего круг из мотоциклов, чтобы защитить его.
Также в полиции заявили, что был найден рюкзак с бензином и петардами в соседнем районе Неос-Космос.
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