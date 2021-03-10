Ушел из жизни председатель Запорожского областного объединения союза ветеранов Афганистана

В Запорожье ушел из жизни председатель областного объединения Украинского союза ветеранов Афганистана Александр Наметченко. Александр Витальевич скончался 9 марта в реанимации областной клинической больницы.
25 января 2021 ему исполнилось 63 года. На должность председателя Запорожского областного объединения Украинского Союза ветеранов переизбирался несколько раз. В 1998 году Александра Наметченко избрали председателем ЗОО УСВА на внеочередной конференции. В 1999 году — на очередной. Он возглавлял эту общественную организацию более 20 лет.
В последние годы состояние его здоровья серьезно ухудшилось – с 2018 года болел диабетом. Тяжелое течение болезни привело ветерана Афганистана в областную больницу.
«Правление Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) с прискорбием сообщает о том, что после длительной, тяжелой болезни оборвалась жизнь отважного воина, мужественного участника боевых действий в Афганистане, лица с инвалидностью вследствие войны, талантливого организатора, председателя Запорожского областного объединения Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Наметченко Александра Витальевича, и выражает искренние соболезнования семье нашего боевого друга», - говорится в сообщении УСВА.
Прощание состоится 12 марта в 11:00 в Свято-Покровском соборе.
Редакция РепортерUA выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Наметченко.