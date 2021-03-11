Жили без света и отопления: в Запорожской области умер пятимесячный ребенок. Видео

В Каменке-Днепровской пятимесячный мальчик умер в доме без электроснабжения и отопления. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, другого ребенка двух лет изъяли из семьи и поместили в больницу. Вчера, 10 марта, около 5 часов утра в отделение полиции поступила информация о смерти мальчика в возрасте 5 месяцев. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции во главе с руководством, инспекторы ювенальной превенции полиции, специалисты социальных служб.
«Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодара. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии», - комментирует начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.
Женщина объясняет, что вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. При этом признается, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно сами без всякого присмотра. Далее она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза. Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. В настоящее время ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет предоставлена окончательная правовая квалификация события.
Запорожские полицейские обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех известных фактах ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и жестокого обращения с детьми в территориальные отделения полиции или по спецлинии 102.